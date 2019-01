La scomparsa di Vinicio Serri e Renzo Bellettato

di Egidio Banti

Sarzana - Val di Magra - Duplice lutto a Sarzana nel mondo della cultura e dell’impegno civile. In due giorni consecutivi, nella cattedrale di Santa Maria, il parroco monsignor Piero Barbieri ha presieduto i funerali di Vinicio Serri e di Renzo Bellettato. Serri, originario di Ortonovo Alto, dove è stato sepolto, è stato tra i protagonisti della vita sociale sarzanese negli ultimi decenni, ed anche testimone operoso di solidarietà, come ha ricordato il parroco. Insegnante di lettere, è stato prima vice preside e poi preside dell’istituto di Ragioneria “Cesare Arzelà”. Esponente della Democrazia cristiana, sedette a lungo in consiglio comunale, esempio di stile e di serietà nell’impegno politico e amministrativo: quando si alzava a parlare, erano pochi, anche tra gli avversari politici, coloro che non lo ascoltavano con attenzione, avendo sempre motivo di imparare qualcosa dai suoi interventi, lucidi e preparati. Negli ultimi anni, insegnava gratuitamente latino e greco nel “polo didattico e sociale” del centro “Niccolò V”, alla Pro Sarzana. Anche Renzo Bellettato è stato docente nelle scuole superiori, insegnando scienze biologiche al liceo “Tommaso Parentucelli”. Tra i fondatori dei “comitati Prodi”, è stato poi assessore alla cultura per diversi anni e rappresentante di Sarzana nei comuni della Via Francigena. Alle famiglie Serri e Bellettato le nostre condoglianze.