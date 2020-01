La sarzanese Melissa Forti giudice a Bake Off Italia

Sarzana - Val di Magra - E' iniziato con l'anno nuovo sul canale Realtime, in prima serata, la nuova stagione di Bake-off Italia. La formula piace al pubblico italiano e così dopo il successo della settima edizione, dopo la versione Junior arriva anche per tre appuntamenti una versione sfida tra ex concorrenti: Bake Off Italia All Stars Battle, i dodici migliori pasticceri amatoriali delle stagioni passate si sfidano a colpi di dolci per vincere il titolo di Migliore tra i Migliori nell'incantevole cornice di Villa Borromeo. Un modo per tenere vivo Bake Off tutto l’anno su Real Time. A condurre i tre appuntamenti è arrivato l'ex Gf Flavio Montrucchio, che prende così il posto di Benedetta Parodi occupato nella versione Junior da Katia Follesa. Ebbene, in una di queste nuove puntate la sarzanese Melissa Forti è stata invitata come unico giudice per una puntata, e l’arduo compito di dover decretare la squadra vincitrice che ha realizzato una delle sue ricette. Di recente Melissa, che è proprietaria della Tea Room & Cakes di Via Fiasella, ha firmato il menù per la Royal Academy of Arts di Londra.