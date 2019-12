La prima volta di FlixBus a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Buongiorno,

La società tedesca FlixBus inaugura una nuova fermata a Sarzana, avviando corse dirette verso 15 destinazioni italiane dal Piemonte alla Calabria, con il duplice obiettivo di ampliare le opportunità di viaggio di chi parte dalla cittadina della Val di Magra e agevolare i flussi in arrivo nel territorio, consolidando di fatto la presenza nello Spezzino. Tra le destinazioni collegate con Sarzana, si segnala innanzitutto Torino, raggiungibile in circa quattro ore sia alla fermata di Lingotto che in centro, al terminal di Corso Vittorio Emanuele, con prezzi a partire da 15,99 €. Nella vicina Toscana, invece, si possono raggiungere senza cambi, e con prezzi a partire da 7,99 €, Pisa (a un’ora di autobus), Montecatini Terme (a meno di due ore) e Firenze (a due ore e mezza).



Sono inoltre attivi collegamenti diretti anche con Sala Consilina, hub di interscambio cruciale per la rete FlixBus in Campania e in tutto il Sud Italia, e dieci città in Calabria: oltre al capoluogo, Catanzaro, e a Lamezia Terme, da Sarzana si possono raggiungere direttamente anche cinque località dell’Alto Tirreno Cosentino, da Scalea ad Amantea, e tre località del Golfo di Squillace: Botricello, Cropani e Sellia Marina. Per chi è diretto verso sud, in particolare, un vantaggio è rappresentato dalla disponibilità di corse notturne, che consentono ai passeggeri di arrivare a destinazione riposati e ottimizzando i tempi di viaggio.



Tutti i collegamenti da Sarzana, in partenza dalla fermata presso il Centroluna, sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e nelle agenzie viaggi affiliate sul territorio. Per garantire ai propri passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette.