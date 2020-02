La presentazione del volume "Introduzione ai femminismi" a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Manca poco alla oresentazione del volume “Introduzione ai femminismi” a cura di Anna Curcio ed edito da Derive Approdi. L'evento si terrà sabato 15 Febbraio, ore 17:00 presso il Centro sociale Barontini. L’evento è promosso da Non Una di Meno La Spezia e Officina Rossa - Spazio Popolare.



"Il volume raccoglie testi di studiose del femminismo: Un excursus della critica femminista lungo una direttrice storica che arriva all’oggi - si legge in una nota -. Con punti di vista differenti, le autrici propongono un’analisi di alcune tra le più importanti esperienze politiche e teoriche del femminismo, permettendo di orientarsi tra le questioni centrali poste dall’attuale mobilitazione internazionale delle donne: tra queste il nesso tra capitalismo e patriarcato, il nodo del potere, il rapporto tra razza e genere, i temi del lavoro, della sessualità e dei diritti".

"La presentazione del volume della Curcio - prosegue la nota - si inserisce in un calendario di eventi e iniziative che ci portano alle date della mobilitazione femminista e transfemminista globale, quest’anno moltiplichiamo tempi e luoghi della nostra rivolta: l’8 marzo sarà giornata globale di mobilitazione sui territori e il 9 marzo giornata di sciopero. Ci riapproprieremo di ogni spazio che quotidianamente ci viene sottratto: nelle città in nome di una presunta sicurezza, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università, nelle case. Trasformeremo il nostro tempo in agitazione, per riempirlo dei nostri desideri e costruire insieme strategie comuni, a dispetto di chi ci vorrebbe isolat* nelle nostre solitudini. Lo sciopero femminista e transfemminista è un atto politico di rifiuto della violenza".



E' in programma anche un'assemblea organizzativa per l'8 e il 9 marzo: Mercoledì 12/02 presso la Libreria LIBeRI TUTTI (via Tommaseo 49, La Spezia) Per informazioni seguici su Facebook, Instagram e Telegram oppure contattaci via mail: nudmlaspezia@gmail.com.