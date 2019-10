La precisazione del Parco: "Piano della Nautica? Ad ognuno le proprie responsabilità"

Sarzana - Val di Magra - Il Parco Regionale Montemarcello Magra Vara, dopo le notizie dei giorni scorsi, vuole fare chiarezza sul Piano della Nautica che riguarda il tratto finale del fiume Magra. "Il Piano della Nautica è in vigore: abbiamo prorogato di due anni il periodo in cui le aziende in regola possono aderire ai programmi di riambientalizzazione ed in alcuni casi traslocare a valle della linea di navigabilità". La Delibera sopracitata tracciava anche una possibilità di collaborazione tra Ente Parco ed i Comuni interessati in termini di procedure autorizzative a favore di aziende e cittadini, sta a tutti gli Enti

cogliere questa opportunità dopo gli undici anni inconcludenti precedenti. "Il Parco è altresì disponibile a continuare a pianificare con i Comuni interessati le aree di atterraggio per la localizzazione delle aziende in regola poste sopra la linea di navigabilità. Queste, riteniamo siano le notizie utili agli imprenditori, mentre dichiarazioni prive di contesto

normativo come quelle apparse nei giorni scorsi, generano solo confusione verso chi seriamente fa il proprio mestiere sul fiume e verso i cittadini che pretendono risultati concreti nel miglioramento delle condizioni ambientali del Fiume Magra".