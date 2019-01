La piccola scuola di Ressora va salvata: "Iscrivete qui i vostri bimbi"

Sarzana - Val di Magra - Le rappresentanti di classe della scuola primaria di Ressora incentivano le iscrizioni alla piccola scuola arcolana e lanciano un appello ai genitori degli esordienti di prima elementare: "Iscrivere i vostri bambini qui significa offrire loro preziose opportunità poiché il numero modesto di alunni per classe permette innanzitutto di approfondire maggiormente gli argomenti, di dedicare una cura specifica ai bisogni di ciascun bambino e consente di lavorare in un clima di serena tranquillità. La scuola inoltre, nell’offerta formativa delle scuole del comune di Arcola, è l’unica ad effettuare due prolungamenti pomeridiani in una settimana scolastica articolata su cinque giorni".



Sono moltissime le attività realizzate e in programma grazie alla collaborazione e la sinergia che si è creata tra il team docente e le famiglie. In particolare quest’anno è stato attivato il progetto "Noi agricoltori", le classi hanno dato vita ad un orto scolastico nel giardino della scuola piantando piselli e cipolle, in primavera arriveranno le fragole. Grazie alla presenza di olivi, i bambini hanno raccolto e confezionato barattoli di olive in salamoia, cui è seguita la visita ad un frantoio. Restano confermate le serate di lettura a lume di candela con la partecipazione di una raccontastorie del territorio e le camminate alla ricerca degli erbetti selvatici. "Questi progetti – concludono le rappresentanti - sostenuti da noi genitori, arricchiscono l’offerta formativa della scuola di Ressora non solo per gli alunni esordienti di classe prima, ma anche per gli alunni già frequentanti le altre classi, aspettiamo tutti all’incontro informativo fissato per giovedi 17 gennaio alle 17 e al nostro open day di martedi 22 gennaio dalle 9 alle 10".



(foto di repertorio)