La palestra della scuola di Marinella avrà una nuova copertura

Sarzana - Val di Magra - Approvato l’intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura della palestra del plesso scolastico di Marinella, autorizzando la prosecuzione dell’iter amministrativo con l’aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara. Fra gli immobili del patrimonio comunale sarzanese “nel plesso scolastico di Marinella - si legge nell’atto - è presente un fabbricato adibito a palestra a servizio delle

attività svolte dalla scuola primaria e dalla scuola media nonché, in orario extrascolastico, utilizzata da alcune società sportive convenzionate”.



E poiché la copertura del manufatto presenta attualmente un danneggiamento diffuso della guaina impermeabilizzante, dovuto alla vetustà del materiale presente, “che risulta essere ancora quello posato originariamente più di quaranta anni fa e che il distacco della guaina ha causato in questi ultimi anni diversi fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche con conseguente danneggiamento del soffitto e delle pareti dei locali sottostanti i quali, attualmente sono stati resi parzialmente inagibili” si rende necessario realizzare “un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nella

rimozione della guaina esistente con successiva posa di due strati di guaina impermeabilizzante, al fine di interrompere le infiltrazioni e sanificare e rendere nuovamente salubri i locali sottostanti, che potranno essere nuovamente idonei allo svolgimento delle attività sportive”.



Per questo l’architetto Mugnani, visto il progetto redatto dal servizio lavori pubblici “Lavori di rifacimento del manto di copertura della palestra del plesso scolastico di Marinella” che prevede una spesa totale di 24mila euro “e che per

l'esecuzione di detti lavori è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di affidamento autorizza a procedere con l’aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara”.