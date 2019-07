La nuova rotonda di piazza San Giorgio è pronta

Sarzana - Val di Magra - Perplessità, rallentamenti e molta pazienza per gli automobilisti che da questa mattina si sono trovati a passare per piazza San Giorgio a Sarzana dove è stata installata la nuova rotatoria temporanea voluta dall'assessore Torri e dal comandante della Polizia Locale Franzini. Partita con qualche settimana di ritardo la rotonda – la cui utilità sarà valutata per i prossimi tre meni – negli intenti dovrà snellire la viabilità in uno degli snodi principali del centro cittadino e soprattutto facilitare l'accesso verso la zona della stazione ferroviaria da via XX Settembre visto che a breve via XXI Luglio diventerà a senso unico verso piazza Garibaldi.



L'installazione dei new jersey è iniziata di buon mattino mentre dopo lo spegnimento dei semafori gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a dirigere il traffico nei momenti di maggior afflusso di auto, mentre l'assessore ha seguito passo passo tutte le operazioni. L'intervento infatti prosegue con il posizionamento degli attraversamenti pedonali.