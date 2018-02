La nomina del nuovo direttore riaccende gli animi nel Parco

Dopo le dimissioni di Carnevale il consiglio rivendica il proprio ruolo nella nomina del successore.

Sarzana - Val di Magra - Sono tutt'altro che calme le acque nel Parco di Montemarcello Magra e Vara dopo le dimissioni della direttrice Paola Carnevale. Una decisione la sua dettata esclusivamente da una nuova prospettiva professionale in Regione e non da dissidi interni, ma che potrebbe avere come conseguenza la riapertura della frattura già esistente fra il presidente e il consiglio dell'ente.

Quest'ultimo infatti teme un tentativo da parte di Tedeschi di imporre il nome del successore di Carnevale e ha quindi chiesto la convocazione di un consiglio per discutere i criteri da seguire per la nomina di nuovo direttore che avverrà comunque dopo la stesura di un bando per la selezione di una terna.

Il tecnico entrante infatti avrà il delicato compito di gestire situazioni particolarmente importanti come l'allargamento del Parco, il piano della nautica e il nuovo piano regolatore. Il tutto mentre incombe anche la richiesta di abolizione da parte del consigliere regionale Costa.