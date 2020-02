La mensa biologica che abbassa la tariffa del 15 per cento

Sarzana - Val di Magra - Un progetto che parte da lontano e che ora si è consolidato, dando anche sollievo alle tasche delle famiglie. Si tratta della mensa biologica proposta in tutte le scuole del territorio comunale di Vezzano Ligure. Un'eccellenza che ieri l'amministrazione comunale ha inteso valorizzare con un incontro pubblico tenutosi alla scuola di Sarciara, ai Prati. “L'esperienza della mensa biologica – ha detto il sindaco Massimo Bertoni, affiancato dall'assessore Nadia Lombardi – parte nell'anno scolastico 2007/08 e prevede che sulle tavole dei nostri bambini arrivino esclusivamente cibi frutto di produzioni biologiche certificate. È un investimento sulla qualità, sulla salute e sull'educazione. Non soolo dei più piccoli, ma anche dei più grandi”. E c'è, come accennato, un positivo risvolto sul salvadanaio: “Nel 2018, in seguito a istanza presentata dall'amministrazione comunale, siamo stati inseriti dal Ministero delle politiche agricole nell'elenco degli enti che erogano mense biologiche, possedendone da tempo i requisiti. In ragione di ciò abbiamo ottenuto un contributo ministeriale – siamo uno dei soli sei comuni liguri a riceverlo -, pari a 30mila euro, che ci ha consentito di abbassare la tariffa della mensa del 15 per cento, fermo restando la quota base di un euro per chi ha Isee sotto un determinato valore. Anche quest'anno abbiamo ricevuto il contributo e, per quanto sia leggermente inferiore, confermeremo l'abbassamento del 15 per cento”.



Parola poi a Cir Food, l'azienda che ha vinto l'appalto e che rifocilla le scolaresche: sono intervenuti il responsabile commerciale Giorgio Olivieri, Sara Canepa dell'Ufficio prodotto, Matteo Bellomonte dell'Ufficio qualità e sicurezza e la responsabile di zona Morena Bazzanini, i quali hanno illustrato le linee guida generale dalla realtà produttiva emiliana, spiegando altresì come nel pensare la mensa biologica, quale è quella attiva nelle scuole vezzanesi, non solo si tenga conto della qualità dei prodotti, ma si abbia anche cura di aspetti quali sostenibilità ambientale e filiera corta. Il tutto confortato da serrati controlli da parte di soggetti terzi. “Quando ci vengono a trovare Asl e Nas noi siamo contenti, perché il feedback è sempre positivo”, hanno rimarcato. La dietista Elisa Raffaelli, che ha curato assieme a Cir la stesura dei menù, ha ricordato che nelle scuole è necessario fornire pasti sani, equilibrati e vari, perché no inserendo cibi generalmente non troppo amati, ma preziosi. Una spiegazione arrivata anche in relazione ad alcune riserve espresse dai genitori presenti all'incontro, non del tutto soddisfatti di alcuni piatti serviti ai loro figli. “Sono molto soddisfatto della mensa biologica – ha aggiunto il dirigente scolastico Marcello Lupo -, anche questo è un modo per immaginare modelli diversi di vita e sviluppo. Incrementeremo i percorsi di educazione alimentare: se il bambino sa cosa mangia, lo mangia con più piacere”.