La galleria artificiale è pronta, l'11 ottobre il taglio del nastro

Sarzana - Val di Magra - Sarà inaugurata in forma ufficiale venerdì prossimo la nuova galleria del primo lotto di lavoril ungo la S.P.31 della Ripa, lato Fornola. Il primo step per la completa messa in sicurezza della strada che unisce Val di Vara e Val di Magra è dunque superato. La strada era stata chiusa al traffico e poi riaperta a senso unico alternato, a seguito di una frana che si era abbattuta nell'agosto 2015. La società vincitrice si aggiudicò l'opera per un valore complessivo di 2 milioni 125 mila euro, grazie ad una riduzione dei tempi per l'esecuzione dei lavori di 130 giorni, per un totale di 235 giorni complessivi. Un'opera evidentemente necessaria contro il rischio di colate di detriti e frane: il tunnel artificiale a sbalzo misura 158 metri di lunghezza e nel contesto delle opere si è provveduto alla sistemazione del versante, con l'introduzione di barriere a protezione della viabilità sottostante.



Come detto i lavori nel loro complesso interessano un tratto di 320 metri dell’arteria che costeggia il Magra nel comune di Vezzano. Il progetto prevede per i lotti futuri, il 2 e il 3, la realizzazione di gallerie para massi, di lunghezze rispettivamente di 70 e 40 metri, mentre per il lotto 4 è prevista la realizzazione di una barriera alta 3 metri. Il costo del lotto 2 ammonta ad 1 milione e 568mila euro (14 i mesi di lavori previsti), quello del lotto 3 di 1 milione e 536mila (per 16 mesi), mentre il lotto 4 ammonta a 691mila (per 8 mesi, in contemporanea con il lotto 2). In totale i quattro lotti e l'intervento urgente di messa in sicurezza di una frana che ha rallentato i lavori del primo lotto hanno visto la Regione Liguria mettere sul piatto una cifra compresa tra gli 8 e i 9 milioni di euro.