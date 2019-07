La dritta del pornoattore: "Quando fate sesso buttate il telefono dalla finestra"

Sarzana - Val di Magra - Revenge porn, sexting, sextortion, educazione sessuale. Questi i temi trattati stasera al Bagno San Marco di Fiumaretta in occasione di 'Porno subito', appuntamento dell'ora dell'aperitivo inserito nel programma di Liguria d'Autore. Protagonisti Marco Cervellini, responsabile delle campagne educative della Polizia postale, la nota psicologa Maria Rita Parsi e il pornoattore Max Felicitas, 27 anni, youtuber in salsa hard, la cui presenza ha ulteriormente colorito la polemica da sinistra nei confronti della rassegna culturale, accusata di peccare di pluralismo pur essendo sostenuta con risorse pubbliche. Segnatamente, il dibattito di stasera nelle scorse ore si è guadagnato l'etichetta di sessista, vuoi per il mestiere (e alcune performance quali il videoclip Cagne) di Felicitas, vuoi per l'assenza di voci femminili, in effetti prevista sulla carta ma non concretizzatasi vista la presenza della Parsi in luogo di Massimo Bisotti. Cervellini si è mosso illustrando l'impegno della Postale, snocciolando spassosi aneddoti a tema web con protagonisti i suoi giovanissimi figli e ricordando: “Genitori, non siate bacchettoni e accompagnate i vostri figli in rete nel modo giusto”. La Parsi si è spesa in un accorato appello per l'educazione civica e l'educazione sessuale nelle scuole, lanciando la proposta di un tour dell'accoppiata Cervellini-Felicitas tra gli studenti, ripercorrendo format già visti negli Stati uniti.



La versione di Felicitas – occhiale un po' nerd, viso imberbe, lieve scottatura - ha preso le mosse parlando di video piccanti 'rubati', circostanza che ha caratterizzato il suo ingresso nel porno. “La mia è una storia particolare – ha spiegato -. Lavoravo nel mondo della notte come cubista e spogliarellista, il porno mi incuriosiva ma non faceva ancora parte della mia vita. A una fiera erotica dove lavoravo come stripper mi hanno proposto di girare un porno con una spogliarellista, ma solo per provare, per diletto del fotografo. L'ho fatto e dopo alcuni mesi sono venuto a conoscenza del fatto che un trailer di quel video era online. Io non avevo ancora deciso che l'hard sarebbe stato il mio percorso, mi sono trovato catapultato senza avere una convinzione totale. Fortunatamente avevo voglia di fare il pornoattore e pian piano lo sono diventato, bene così. Ma se una cosa del genere capita a una persona che non ha queste intenzioni, la storia si fa ben diversa. Anche perché la vita cambia, vedi la malizia negli occhi delle persone, vieni giudicato. Se uno non è pronto è davvero dura”. Sensazioni che Felicitas deve aver provato anni fa, lui che viene da un piccolo paese del Friuli, mamma preside, papà amministratore di condominio.



Dal porno performer un monito per gli appassionati di video hot in camera da letto: “Ai miei fan – sui social ne ho mezzo milione – dico di vivere al cento per cento i rapporti sessuali lasciando il telefono da parte. Al giorno d'oggi chiunque può entrare nei nostri device, nelle mail, nei vari cloud. Quel che magari facciamo per divertimento o perché ci eccita ci si può ritorcere contro. Insomma, quando scopate godetevi il momento e buttate il telefono fuori dalla finestra”. Centrale il tema della relazione – per molti rischiosa – tra pornografia e sessualità, soprattutto giovanile: “Deve essere chiaro che il porno è lavoro, è recita. Noi ci stiamo diverse ore a fare una scena, che è fatta di interruzioni, di un'apatia di fondo, di assenza di sentimenti. Sesso nudo e crudo fatto per far divertire chi ci guarda. Non bisogna usare il porno come scuola per il sesso, che è meglio se vissuto senza alcuna conoscenza, soprattutto all'inizio. Il porno può giusto servire per prendere spunto per qualche posizione o fantasia”. Finale al miele: “Sono fidanzato da un anno e mezzo e amo la mia ragazza. Il sesso che faccio sul set è completamente diverso da quello che faccio con lei. Nel lavoro è sesso animale, con lei è passionale. Vivere il sesso con i sentimenti è meglio e consiglio a tutti di provare sentimenti nel fare le cose”. Ecco la ricetta per una felicità al max.