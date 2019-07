La denuncia: "I libri del Baratto li ritroviamo sulle bancarelle"

Sarzana - Val di Magra - Tra le iniziative di maggior successo organizzate al centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano di Magra c'è senz'altro il baratto del libro. Porti un volume, mettendolo a disposizione di tutti, e ne porti a casa un altro. Un evento all'insegna della gratuità che si presenta con una certa frequenza nella programmazione del frequentato centro commerciale.



Ma c'è un problema denunciato dalla stessa organizzazione del baratto. Cosa è successo? "Il semplice meccanismo dello scambio uno contro uno, affidato alla responsabilità di ognuno, ha cominciato a mostrare qualche crepa - spiegano dalla Fabbrica nel manifestino diffuso nella galleria del centro commerciale -. Sta succedendo che i libri più malconci, anche a livelli da macero, scaccino quelli meglio conservati, o per così dire più belli, dai nostri scaffali. Potrebbe anche starci se non fosse che troppi di questi libri finiscano poi sui banchi dei mille mercatini che si svolgono ovunque per essere venduti a prezzi più o meno bassi: ce ne accorgiamo dal timbro che apponiamo sui volumi".



Il Baratto, insomma, sarebbe diventato occasione per riciclare libri esausti scambiandoli con testi in buone o ottime condizioni, e ciò per finalità commerciali. "Esattamente l'opposto dello scopo originario del baratto e come tale inaccettabile. I volontari in questi mesi con garbo e cortesia hanno cercato di far cambiare questo tipo di comportamenti, con non molta fortuna". Per questa ragione l'organizzazione del Baratto ha deciso di intervenire e d'ora in poi si riserva di non ammettere all'iniziativa chi palesemente la sfrutta per scopi commerciali.



N. Re