La denuncia: "Albero su posto disabili". Il Comune: "Speculazione"

Sarzana - Val di Magra - Un abete natalizio che insidia un posteggio riservato ai disabili. La 'cartolina' arriva da Sarzana, precisamente dalla centrale Piazza San Giorgio. Una situazione, rilevata nei giorni scorsi dal consigliere di opposizione Umberto Raschi (Italia viva), che non è sfuggita all'attenzione di 'Vorreiprendereiltreno', la onlus presieduta da Iacopo Melio che dal 2015 si batte per sensibilizzare i cittadini rispetto al tema della disabilità, in particolar in riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali. Il 'caso' ha trovato spazio sulla pagina Facebook dell'associazione, seguita da circa 300mila follower, con tanto di foto risalente al primo giorno del 2020. “Andrea il 21 dicembre ci segnalava con questa foto l'istallazione di un albero di Natale, da parte del Comune di Sarzana o chi per lui, nelle strisce zebrate dei due parcheggi riservati alle persone con disabilità, in centro, in Piazz S.Giorgio – si legge nel post -. Come nostra consuetudine, quando ci è possibile, abbiamo segnalato il problema a chi di competenza che si è attivato a comunicarlo a sua volta all'ufficio pertinente. Ma da questo nessuna presa di posizione. Dodici giorni di tempo per rimuoverlo o farlo rimuovere e purtroppo ieri sera (1° gennaio) l'albero era ancora lì. Possibile che non si riesca a comprendere il disagio (e anche il danno culturale) che un gesto simile crea?”.



Per VPIL si tratta di “una chiara dimostrazione di come le barriere culturali, dovute a negligenza e superficialità, siano ben più gravi di quelle architettoniche. E finché esisteranno le prime non potremo fare nulla per sconfiggere le seconde, purtroppo. Chiediamo al Comune Di Sarzana di intervenire al più presto affinché questo 2020 possa iniziare all'insegna del rispetto, principalmente da parte delle amministrazioni!”. Ma da Palazzo civico non ci stanno. “Qua si vuole fare speculazione – dichiara a CdS l'assessore alla viabilità Stefano Torri –. L'albero interferisce in maniera ininfluente e non crea alcun tipo di difficoltà nell'aprire la portiera e uscire dal mezzo. Del resto al Comune sono arrivate solo due segnalazioni, quella ripresa da Vorrei prendere il treno e quella del consigliere Raschi. La nostra attenzione alla disabilità è massima. Abbiamo creato venti posti per disabili in più (tra i quali quello adiacente l'abete 'contestato', tracciato includendo il preesistente pozzetto per le piantumazioni, ndr) e altri venti ne creeremo, e nei giorni scorsi abbiamo realizzato l'attraversamento pedonale rialzato su Via Sobborgo Emiliano, all'uscita della rotatoria”.