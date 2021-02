La consegna del ponte della Budella slitta di altri trenta giorni

Sarzana - Val di Magra - Slitta ancora la consegna dei lavori di riqualificazione del ponte della Budella di Sarzana. Inizialmente il cronoprogramma prevedeva infatti la fine dell'intervento per metà settembre mentre a gennaio il Comune aveva accolto l'istanza della ditta che a causa di problemi con l'approvvigionamento dei materiali aveva chiesto di andare al 13 febbraio. Oggi invece il dirigente dei lavori pubblici ha firmato la determina che rimanda la fine lavori al 5 marzo. La nuova proroga di 30 giorni, sollecitata dalla ditta, è stata infatti necessaria a causa del maltempo che ha rallentato l'esecuzione dei lavori determinando anche la mancanza delle condizioni di temperatura e umidità richieste per la posa in opera dei materiali previsti per il ripristino dell'estradosso.