La comunità musulmana al San Bartolomeo: "Vogliamo aiutarvi"

Sarzana - Val di Magra - Una donazione per l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. L'idea sarebbe quella di acquistare un macchinario utile al nosocomio della Val di Magra per affrontare l'emergenza Covid-19 oppure strumenti utili al Pronto soccorso dello stesso ospedale. E' la volontà espressa dalla comunità musulmana di Sarzana che ha raccontato a Città della Spezia la nobile intenzione.

“Vorremmo esprimere la nostra gratitudine al San Bartolomeo per tutto quello che sta facendo”. A parlare è il portavoce della comunità musulmana sarzanese, del "Centro culturale islamico sarzanese" e membro della Consulta delle religioni Trouki Lorhnimi che spiega le volontà del gruppo valligiano in questi tempi difficili. “Abbiamo però bisogno di un contatto diretto con il San Bartolomeo – spiega il portavoce – perché vorremmo sapere da loro di cosa potrebbero avere bisogno che si tratti di macchinari oppure di altri dispositivi. La comunità musulmana sarzanese, ricalcando le orme di quella spezzina, vorrebbe poter dare il proprio contributo”.



In queste settimane la comunità musulmana si è data un gran da fare, non solo per organizzarsi nella beneficenza ma anche per aiutare i propri membri ad affrontare l'emergenza partendo dal rispetto delle regole del Dpcm. “Noi abbiamo chiuso il nostro centro culturale islamico dal primo Dpcm – spiega Trouki Lorhnimi – e tra di noi avevamo già in mente di farlo prima, perché abbiamo capito che la situazione poteva diventare ancor più critica per tutti. Abbiamo paura come tutti e non vogliamo che nessuno si ammali. Questo virus è una cosa invisibile che colpisce tutti, non sceglie nessuno. Bisogna andare avanti nel rispettare le regole, i problemi arrivano quando non vengono rispettate. Noi non vogliamo che accade da nessuna parte”.

Rimanendo in tema di beneficenza, la comunità sarzanese per il 18 aprile si è organizzata assieme ad Avis per una raccolta di sangue. "L'appuntamento verrà organizzato davanti al nostro centro e nel rispetto di tutte le norme sanitarie - spiega -. Abbiamo organizzato questa collaborazione perché numerose persone della nostra comunità sono disponibili a donare".



La preghiera in questi tempi di Covid-19 si è spostata in casa, nella riflessione del portavoce della comunità c'è un pensiero anche per i cattolici e le difficoltà di dover spiegare ai fedeli che avrebbero dovuto rinunciare al loro centro di aggregazione e di ritrovo spirituale: “Ognuno si riunisce con la famiglia – prosegue - e quando ci raccogliamo speriamo sempre che Dio ci aiuti a fermare questa malattia, perché non abbiamo niente in mano. E' il desiderio che si ha in tutte le religioni e penso anche ai cattolici. La Pasqua è una festa grande ma non potevano fare diversamente. E' stato difficile per tutti e spiegare che era necessario rinunciare a qualcosa: quando però è maturata la consapevolezza di quello che stava accadendo hanno capito che non c'erano alternative. Non possiamo andare avanti contro il fuoco. Ci si ferma oppure si va contro il disastro”.



Nella comunità musulmana sarzanese non è mancata l'apprensione anche per uno dei membri, un giovane con famiglia risultato positivo ai tamponi. Quest'ultimo non è dovuto ricorrere al ricovero in ospedale per affrontare la malattia. Per lui è scattata la quarantena che è terminata pochi giorni fa, al termine della sua guarigione. Un sospiro di sollievo per tutti.



(foto: repertorio)