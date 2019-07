La comunità del Parco di Montemarcello Magra e Vara verso l'elezione del presidente

Sarzana - Val di Magra - Elezione del nuovo presidente della Comunita del Parco di Montemarcello Magra e Vara. La convocazione è per l’8 luglio alle 10 e nel corso della seduta si insedieranno i sindaci neoeletti che proseguiranno con la votazione per il nuovo presidente.



“Si ricorda -si legge in una nota- che la Comunità del Parco è composta dal Presidente della Provincia della Spezia, dai Sindaci dei Comuni che hanno porzioni del loro territorio inclusi nel Parco Naturale; da un rappresentante delle associazioni di agricoltori,; da un rappresentante dell’Università degli Studi di Genova esperto in materie naturalistico – ambientali o in materie socio – economiche o in storia del territorio o della cultura materiale; da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica esperto in didattica ambientale; dal presidente dell’Ambito Territoriale di caccia presente sul territorio spezzino; da un rappresentante delle associazioni ambientaliste e da un rappresentante delle associazioni escursionistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale”.

“La Comunità del Parco ha fra le sue varie funzioni - prosegue la nota - partecipare al procedimento di approvazione delle modifiche dello statuto ed esprimere parere obbligatorio; approvare le indicazioni per la elaborazione del programma pluriennale socio-economico, tenendo conto dello schema predisposto dal Consiglio; proporre l’inserimento di specifici argomenti all’ordine del giorno del Consiglio. La Comunità del Parco esprime inoltre parere obbligatorio: sul Piano dell’area protette; sui regolamenti di comportamento e di fruizione, sul regolamento per la disciplina della navigazione nel fiume Magra; sul regolamento faunistico; sul bilancio di previsione e sull’assestamento del bilancio; sul conto consuntivo e sulla nomina del Presidente del Consiglio dell’Ente”.