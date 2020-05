La ciclopedonale sul Canale Lunense resta chiusa

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato questa mattina l'ordinanza che rimanda l'apertura della ciclopedonale sul Canale Lunense, nel tratto di competenza, al 18 maggio.

Da oggi e fino a domenica 17 infatti è disposta “la chiusura al pubblico e il divieto di presenza e di spostamento delle persone fisiche, fatta salva la comprovata necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione. Il sindaco ordina inoltre “l'obbligo per i fruitori della pista ciclopedonale lungo il Canale Lunense, a decorrere dalla riapertura al pubblico della pista e fino al termine dello stato di emergenza, di indossare la mascherine durante la relativa percorrenza a piedi o in bicicletta”.



Provvedimenti analoghi dovrebbero essere adottati nelle prossime ore anche dai comuni di Castelnuovo Magra, Luni e Santo Stefano.