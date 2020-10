La bottega equosolidale di Sarzana: "Non lasciateci soli"

Sarzana - Val di Magra - La bottega equosolidale 'Magazzini del mondo' di Sarzana chiede una mano per poter portare avanti la sua azione che da sempre muove nel segno di solidarietà e tutela dei più deboli. "La crisi economica del tessuto commerciale sarzanese, acuita dalla pandemia da Covid - spiegano da Piazza Matteotti numero 16 -, rischia di mettere in ginocchio una realtà “fragile” come la bottega. Il coronavirus ha colpito tutti ma, come spesso accade, a pagare il prezzo più alto sono i più deboli (come i produttori del Sud del mondo e le piccole realtà cittadine come la bottega). Aggiungiamo che l’assenza di Maria Luisa, factotum della bottega, si fa sentire ogni giorno. Ma noi non molliamo! Abbiamo riempito gli scaffali con tanti prodotti nuovi e i volontari ce la stanno mettendo tutta per tenere la bottega aperta e viva".



L'appello: "Chiediamo a voi di non lasciarci soli continuando a sostenere la bottega con i vostri acquisti e sponsorizzandoci tra i vostri amici e conoscenti (abbiamo una pagina facebook e da qualche giorno anche un profilo Instagram: seguiteci e invitate i vostri amici a seguirci!).

Pensate alla bottega per i vostri acquisti quotidiani e per i regali da fare nelle occasioni speciali. E chi ha del tempo libero potrebbe offrirsi come volontario per coprire mensilmente qualche turno. Aiutando noi sosterrete tutti i progetti di solidarietà che sono dietro ai nostri prodotti". La bottega propone un'ampia scelta di prodotti, alimentari e non, nonché ottimi detersivi alla spina e tante curiosità.