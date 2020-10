La biblioteca civica di Luni riapre al pubblico

Sarzana - Val di Magra - A partire da mercoledì 21 ottobre la Biblioteca Civica di Luni, da poco rinnovata nei suoi locali, riaprirà al pubblico. Gli utenti della biblioteca potranno accedere agli spazi e al servizio di consultazione dei libri, di prestito e di prestito interbibliotecario nel rispetto delle precauzioni imposte dalle norme anti-covid.

Gli utenti dovranno sanificare le proprie mani all’ingresso del locale, indossare la mascherina e mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro durante tutta la loro permanenza in biblioteca. Sarà inoltre possibile fermarsi nella sala lettura per consultare il materiale a disposizione o per studiare occupando postazioni fisse.

Con il contributo di 5mila euro ottenuto con il Decreto emergenza Biblioteche, finalizzato al rilancio delle biblioteche civiche e delle librerie locali, la Biblioteca Civica di Luni si arricchisce di nuovi libri di narrativa, di storia locale, di narrativa ragazzi tra cui spiccherà una sezione dedicata ai fumetti.

Non mancheranno le attività per bambini e adulti tra cui il circolo dei lettori per parlare e discutere insieme di libri di narrativa contemporanea e laboratori didattici per bambini. I bambini inoltre potranno essere seguiti anche nell’attività di doposcuola.

La gestione della biblioteca è stata affidata ad ARTEmisia Servizi Culturali, società che da anni opera nell’ambito culturale della provincia spezzina.

La Biblioteca sarà aperta i seguenti giorni con il seguente orario: mercoledì e venerdì ore 14- 18 sabato ore 9-13.