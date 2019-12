Sarzana - Val di Magra - Da oggi offre un servizio in più alla cittadinanza di Santo Stefano Magra la Tabaccheria di piazza Garibaldi gestita da Federico ed Emilio Briselli. Da questa mattina infatti l'attività del centro storico è diventata anche edicola ospitando fra i suoi scaffali quotidiani e riviste, andando così in controtendenza in un momento delicato per l'editoria. Un'opportunità in più dunque per i residenti che si aggiunge a quelle solitamente offerte dalla tabaccheria che è anche prevendita per le partite casalinghe dello Spezia Calcio.