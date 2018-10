La Spungata di Sarzana alla Fiera del Tartufo bianco d'Alba

Ponzanelli: "Andrò in Piemonte con grande orgoglio".

Sarzana - Val di Magra - Una vetrina internazionale molto prestigiosa quella che, domenica 14 ottobre, alla 88^ Fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba, attende di conoscere la Spungata: il dolce tipico di Sarzana capace, da solo, di raccontare la personalità della nostra città, mai banale, sempre originale e riconoscibile. Celebrata in innumerevoli occasioni, amata da migliaia di raffinati palati la Spungata è un'eccellenza gastronomica dalle origini antichissime, le cui tracce si perdono in un percorso lunghissimo che si identifica in parte nel tracciato della via Francigena. Le sue peculiarità di dolce semplice, cotto in forno, farcito con marmellata e arricchita di pinoli, mandorle, spezie e altri aromi ancora rappresentano sono una sfida per i pasticceri locali che la interpretano, ma senza modificarne mai la vera natura. E proprio i pasticceri sarzanesi potranno approfittare di una delle fiere gastronomiche più rinomate e importanti del nostro Paese, di fronte ai più grandi chef e operatori gastronomici italiani e non solo, per far conoscere la loro Spungata: dato che saranno presenti alla fiera col loro prodotto. “Sarò ad Alba con grande orgoglio, portando la nostra Spungata e la cultura gastronomica della nostra città in un palcoscenico internazionale. Ringrazio la Regione Liguria che, tra le sue tante eccellenze e tipicità, ha scelto proprio la Spungata sarzanese come suo dolce caratteristico: è un’ottima scelta, e certamente saranno tutti entusiasti. Ringrazio altresì tutti i pasticceri sarzanesi e gli esercizi commerciali che hanno voluto donare la propria Spungata, ricevendone in cambio l’opportunità di presentarla in una delle principali vetrine dell’alta gastronomia e delle eccellenze italiane. Una bellissima occasione per tutti – ha chiuso il sindaco Cristina Ponzanelli – e soprattutto per Sarzana.”