La Soffitta nella Strada ci sarà: si parte il 7 agosto

Sarzana - Val di Magra - Da sabato 7 a domenica 22 agosto 2021 Sarzana ospiterà la 57esima edizione della Soffitta nella Strada. Per questo l’assessore al commercio e turismo Roberto Italiani lancia un invito agli operatori del settore: “Sollecitiamo sin d’ora antiquari e operatori a mettersi in contatto con l'ufficio commercio del Comune di Sarzana per ottenere le prime informazioni relative alla manifestazione 2021- dichiara Italiani-. Gli operatori potranno esporre le loro merci sia all'interno dei bellissimi e prestigiosi fondi commerciali e artigianali, che sulle bancarelle lungo le storiche vie del centro. La città sarà quest'anno teatro di manifestazioni molto importanti, fra cui le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante e il bicentenario dalla morte di Napoleone Bonaparte, due figure a cui la nostra città è legata da avvenimenti storici e ben documentati. In questo contesto quest’anno la Soffitta nella Strada si inserirà quale appuntamento di interesse commerciale ma anche culturale fra gli eventi che ravviveranno lungo l’arco dell’anno la nostra bellissima città”.