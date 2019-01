La "Sabbadini" ospiterà il nuovo centro diurno

Nella convenzione siglata ieri con Asl e Fondazione il Comune di Sarzana ha indicato la casa di riposo come struttura per centro polivalente. Ponzanelli: "Progetto ambizioso e innovativo".

Sarzana - Val di Magra - “Dal punto di vista civico questo è un grande passo avanti perché la nostra comunità deve avere la massima attenzione nei confronti delle persone più fragili e delle famiglie che le sostengono nella vita di tutti i giorni”. Così Cristina Ponzanelli in occasione della firma sulla convenzione che ieri ha visto nascere una rete di percorsi a favore di bambini, giovani e adulti della nostra provincia con disturbi dello spettro autistico e altre patologie correlate. Un progetto che unisce i comuni di Sarzana, La Spezia e Castelnuovo Magra, Asl5, Fondazione Carispezia e associazioni che hanno come obiettivo quello di costruire opportunità “per una società più giusta, equa e forte”.

“Provo grande gioia – ha sottolineato il sindaco – perché ciascuno di noi nel proprio ruolo riconosce il valore delle sinergie e dell'impegno per la realizzazione di un progetto ambizioso e innovativo per sostenere valori che tutti quanti condividiamo. La disabilità non è una condizione umana insuperabile, ma una condizione sociale che le istituzioni hanno il dovere di rimuovere nonostante la limitatezza delle risorse a disposizione. Questa – ha concluso – è una sfida importante che tutti noi coltiveremo con tenacia grazie anche alle associazioni che sono la cifra che ci fa capire quali sono i bisogni dei bambini nella vita quotidiana. Auspico che anche altri possano aderire a questa convenzione per renderla ancora più efficace”.



Il documento siglato ieri prevede anche la nascita di due centri diurni in Val di Magra, il primo a Castelnuovo Magra nei locali dell'ex consultorio, e l'altro a proprio a Sarzana dove il Comune ha messo a disposizione la casa di riposo “Sabbadini” di via Falcinello. Attualmente la struttura ospita gli anziani che, come confermato più volte dall'attuale maggioranza, saranno trasferiti nell'hospice adiacente all'ospedale San Bartolomeo non appena sarà pronto. Una decisione più volte osteggiata dall'opposizione e in particolare da Sarzana per Sarzana con Paolo Mione che aveva spinto anche la precedente giunta Cavarra a rinunciare all'alienazione dello stabile.

L'inserimento della Sabbadini nella convenzione scongiurerebbe però ogni ipotesi di cessione della struttura, smentita per altro anche nell'ottobre scorso dal vicesindaco Eretta il quale aveva ribadito la volontà di “destinarla a svolgere una funzione di pubblica utilità”.