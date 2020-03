La Pa vezzanese: "Mancano mascherine, rischiamo di dover sospendere il servizio"

Sarzana - Val di Magra - Sul balcone della sede dell'associazione è esposto uno striscione con scritto 'Andrà tutto bene', e di certo l'ottimismo è d'obbligo vista la situazione che, con un perentorio post, viene oggi denunciata dalla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure. "Stiamo esaurendo le ultime scorte di mascherine per i volontari - scrivono - Ad oggi stiamo garantendo l’operatività per emergenze sanitarie h24, trasporto dializzati, trasporti sanitari, secondari urgenti con unità mobile di Rianimazione, trasporto spesa e farmaci a domicilio. Tutto questo potrebbe essere sospeso qualora non riuscissimo ad avere le mascherine necessarie per i servizi quotidiani. Con grande dispiacere ci troveremo costretti a prendere questa decisione, qualora entro metà della prossima settimana le cose non cambiassero. Ci rivolgiamo alle istituzioni, affinché ascoltino il nostro appello. Abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo tentato di percorrere ogni strada pur di essere autonomi, effettuando ordini a tutti i fornitori anche pagando un sovrapprezzo rispetto ai prezzi normali. Ciò nonostante il materiale non sta arrivando, le consegne sono ferme e le scorte sono via di esaurimento. La situazione è seria, abbiamo necessità di avere a disposizione mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3 senza le quali non possiamo assicurare condizioni di sicurezza per i nostri volontari e pazienti". All'appello si unisce il ringraziamento ai militi da parte del presidente Paolo Maregatti: "Abbiamo paura anche noi, ma non vogliamo mollare, ma aiutateci a farlo in sicurezza", dichiara.



"Come Comune - ha risposto il sindaco Massimo Bertoni - abbiamo interessato la prefettura e scritto alla protezione civile regionale. Gli stessi vigili urbani e i volontari protezione civile sono sprovvisti di protezione ci aspettiamo una rapida risposta, tangibile. Forza ragazzi uniti ce la faremo".