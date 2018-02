La Mille Miglia raddoppia e coinvolge anche il Centroluna

La storica "Freccia Rossa" passerà da Sarzana il 18 maggio e dopo la prima sosta tecnica in piazza Matteotti si fermerà anche nel parcheggio del centro commerciale.

Sarzana - Val di Magra - Il passaggio della Mille Miglia a Sarzana il prossimo 18 maggio, non avrà solo la peculiarità di rappresentare uno snodo cruciale nelle sorti di questa edizione, ma sarà caratterizzato anche da due momenti decisivi per la “Freccia Rossa”. Le oltre quasi settecento auto della corsa infatti sfileranno nel centro storico e si fermeranno una prima volta in piazza Matteotti, per ricevere il timbro e poco dopo – questa la novità – effettueranno una seconda sosta nel parcheggio del Centroluna dove si terrà il controllo orario.



Un secondo momento illustrato questa mattina dal presidente del comitato organizzatore Massimiliano Giampedroni, con il sindaco Cavarra e l'assessore Caprioni, il direttore del centro commerciale Li Ranzi e i vertici provinciali dell'ACI Beverini e Lo Preiato.

“Per noi era già stato un ottimo risultato riuscire ad inserire Sarzana in questa edizione – ha sottolineato Giampedroni – ma siamo orgogliosi che l'organizzazione abbia dimostrato così grande attenzione nei nostri confronti aggiungendo questa verifica tecnica nell'ultima e fondamentale tappa da Roma a Parma. La Mille Miglia di quest'anno avrà probabilmente il numero massimo di partecipanti e questo darà ulteriore visibilità alla nostra città grazie ad una manifestazione che in un mese e mezzo ci ha già fatto avere quasi ottanta uscite stampa”.



“Siamo contentissimi di partecipare a questa iniziativa – ha affermato Li Ranzi – abbiamo subito dato la nostra disponibilità anche se a livello logistico non sarà semplicissimo. Per il Centroluna sarà un onore ospitare una corsa così prestigiosa ed essere parte di un grande evento che riguarderà tutta la città. Da qui fino a maggio ci saranno anche altri eventi collegati alla Mille Miglia”.



“Siamo l'unico comune nel quale ci saranno due distinti momenti di questo tipo – hanno evidenziato Cavarra e Caprioni – e questo avvalora gli sforzi fatti dal comitato organizzativo. L'iniziativa avrà una ricaduta importante richiamando persone anche dalle regioni limitrofe, sarà per tutti un'occasione da cogliere”.

Infine Beverini e Lo Preiato per ACI La Spezia: “La Mille Miglia è un mito delle quattro ruote e abbiamo aderito con grande entusiasmo. Sarà una collaborazione che ci permetterà di promuovere numerose attività sul territorio ad iniziare da una mostra fotografica sulla storia locale. L'evento darà grande visibilità a Sarzana e a tutta la provincia e lo sosterremo con grande convinzione”.