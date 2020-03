La GS Painting dona tute e guanti alla Croce Rossa amegliese

Sarzana - Val di Magra - In questo momento in cui c'è bisogno di aiuto c'è chi aiuta chi sta aiutando. Non è un gioco di parole ma quanto ha potuto constatare con mano il Comitato Locale di Ameglia della Croce Rossa. La G.S. Painting srl società di Ancona che lavora nella cantieristica navale nello spezzino e amministrata dal bengalese Mahamud Bin Rauf ha donato all'associazione amegliese numerose tute protettive e pacchi di guanti monouso da utilizzare nelle emergenze Covid-19 nelle quali la Croce Rossa Italiana è in prima linea sia a livello locale che nazionale. La lieta donazione è arrivata grazie anche all'interessamento del volontario Massimo Antonelli che ha fatto da “ponte” tra l'azienda donatrice e l'associazione di volontariato amegliese, che visto l'ingente quantità di dispositivi ricevuti, li distribuirà ai comitati locali della provincia che ne avranno necessità.



La generosità non si ferma qui; infatti grazie a una raccolta fondi e alle donazioni il Comitato Locale di Ameglia è riuscita ad acquistare un dispositivo per sanificare mezzi e sede, strumento fondamentale in questo periodo per garantire la sicurezza di pazienti e soccorritori. La Croce Rossa di Ameglia vuole ringraziare la G.S. Painting srl e tutte le persone e aziende che stanno contribuendo a garantire i proseguimento dell'attività di volontariato grazie alla possibilità del approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza individuale.



I volontari della Croce Rossa Italiana di Ameglia hanno attivato il servizio di consegna farmaci a domicilio per i più vulnerabili, in particolare over 65, persone non autosufficienti o immunodepressi. L'utente attiva la richiesta attraverso il numero 347 9823250 dalle 17 alle 19 - 7 giorni su 7. I volontari, riconoscibili con uniformi, ritirano la ricetta o acquisiscono il numero NRE e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all'utente, che provvederà a corrispondere l'eventuale costo anticipato al farmacista dai volontari. È disponibile anche un indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni in merito al servizio: prontofarmaco@criameglia.it