La Fabbrica, un lungo fine settimana di eventi e manifestazioni per tutti

Sarzana - Val di Magra - Alla Fabbrica da venerdì 14 a domenica 16 febbraio si svolgerà un lungo week end di iniziative ed eventi per tutti; si parte venerdì con l’annuale rassegna “La Fabbrica degli Sposi - mille idee per il Matrimonio”, nel corso della rassegna sfilate di abiti da sposa e “ Wedding Shooting” espongono a giovedì la tradizionale rassegna “Sposi al Centro” alla quale parteciperanno gli espositori: Art Lab (arte e creatività), Il Fiore di Mara Romeo, Giuseppe Cosentino Fotografo, Pasticceria Peccati di Gola, e Magnani Sposa. Per i più piccoli venerdì e sabato, dalla 17 alle 19, si rinnova l’appuntamento con “La Fabbrica del gioco e della Creatività” gli imperdibili laboratori curati dalla Cooperativa ZOE, in queste settimane tutti incentrati sul Carnevale. Infine come ogni terzo fine settimana del mese, in galleria ritorna il Mercatino dell’arte e dell’ingegno curato dall’Associazione Rilax.