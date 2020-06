L'isola ecologica di Castelnuovo riapre senza prenotazione

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Castelnuovo Magra comunica che da mercoledì 1 luglio il centro di raccolta di via Carbone riaprirà senza prenotazione.

Rimangono validi i seguenti orari: DAL LUNEDI’ AL SABATO ORE 08,00-12,00 - MARTEDI’ E SABATO 14,30 -17,30 - DOMENICA CHIUSA



L’utenza dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Fermarsi con il veicolo spento fuori dal Centro di raccolta, presso l’area adibita a parcheggio adiacente l’isola ecologica aspettando il proprio turno di accesso.

- Non scendere dal proprio veicolo durante l’attesa e attendere le indicazioni dell’operatore.

- In caso di incolonnamento gli utenti dovranno posizionare i mezzi in modo da non creare ingorghi o problemi alla circolazione stradale.

- L’utente dovrà già indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine ed eventuali guanti) prima dell’accesso al centro di raccolta.

- L’accesso al centro di raccolta avverrà per un solo utente alla volta ed il flusso sarà regolato dall’addetto al servizio.

- Si dovrà mantenere la distanza di almeno un metro dall’addetto che non dovrà avere contati con l’utenza.

- Il rifiuto da consegnare deve essere differenziato prima dell’accesso al centro di raccolta.

- Gli utenti dovranno attenersi alle disposizioni che sono riassunte ed illustrate nella specifica cartellonistica posizionata nei Centri di raccolta.

- Si prega la cittadinanza di evitare di accorrere sin dal primo giorno di riapertura per facilitare le operazioni ed evitare inutili assembramenti.



Contatti Isola Ecologica:

Telefono: 0187 538614