L’ex cava Filippi diventa di proprietà del Comune di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - L'annosa questione dell'ex Cava Filippi di Castelnuovo Magra si è chiusa in questi giorni con il pronunciamento del Tribunale della Spezia che ha accolto l'istanza di assegnazione dirette avanzata dal Comune in merito ai terreni di proprietà di Ecobonifiche. Una vicenda che dunque dopo quindici anni si chiude favorevolmente per il Comune.



Nel dicembre 2018, infatti, era diventata definitiva la sentenza che garantiva un risarcimento di oltre cinque milioni di euro all’ente locale, in forza del mancato rispetto degli accordi di sistemazione finale della Cava Filippi, da parte della società Ecobonifiche srl.

Considerate le difficoltà ad incassare anche solo una minima parte del dovuto, il Comune guidato dal Sindaco Daniele Montebello aveva proceduto al pignoramento dei terreni ancora di proprietà della società spezzina per circa 54.000 metri quadrati. Soltanto in questi giorni, il Tribunale della Spezia ha assegnato direttamente la proprietà di tutti i mappali, per un valore commerciale dell’area stimato in circa 1.300.000,00 €, al Comune di Castelnuovo, a parziale ristoro del credito maturato.



“Si è chiuso in questi giorni un contenzioso che è iniziato nel lontano 2005. Si tratta di un risultato davvero importante che ci consente di diventare proprietari, quale ente pubblico, di circa il 75% della superficie totale dell’area “Filippi”. Desidero ringraziare l’ufficio tecnico comunale ed il legale, Avv. Maria Luisa Zanobini che, con un lungo e paziente lavoro, hanno consentito di raggiungere questo obiettivo. Nelle prossime settimane – aggiunge - saranno completati tutti gli atti necessari al trasferimento delle proprietà, in maniera tale che l’Amministrazione Comunale possa, finalmente, cominciare ad immaginare il futuro di quell’area, in particolare con la destinazione, già prevista dal Piano Urbanistico, di parco naturale”.