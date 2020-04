L'ex Colonia Olivetti di Marinella torna in vendita

Arte mette in alienazione la struttura sul litorale torna in alienazione con un prezzo di partenza di quasi due milioni e mezzo.

Sarzana - Val di Magra - C'è anche l'ex Colonia Olivetti di Marinella fra gli immobili che ARTE Genova ha inserito fra quelli alienabili nel bando pubblicato nei giorni scorsi. Si tratta di strutture che l'azienda aveva acquisito in passato dalle Asl o dalla Regione e ora ripescate al proprio portafoglio immobiliare per essere cedute tramite “procedura competitiva improntata a principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza da esplicitarsi con avviso pubblico”.

Gli interessati dovranno far pervenire le proprie offerte negli uffici genovesi entro le ore 12 del 5 giugno, data che dopo anni di attese, false speranze e interessamenti poi caduti nel vuoto, potrebbe sancire la nuova vita dell'immobile che dal luglio scorso è anche libero dal vincolo di rischio idraulico dopo i lavori sull'argine del Parmignola.

Le destinazioni urbanistiche consentite saranno quelle turistico-ricettiva, servizi privati, pubblici servizi, parcheggi pubblici e privati con esclusione di quelli interrati, commerciale ad esclusione del corpo principale. Fra i servizi richiesti al nuovo soggetto ci sono il mantenimento dell'unitarietà del parco e il ripristino dell'accesso alla spiaggia mentre resta come vincolo la fruizione pubblica del parco antistante l'edificio principale.



L'offerta base sarà di due milioni e 480mila euro, cifra quasi dimezzata rispetto a quella pagata nel 2011 dalla stessa Arte per acquistarla dal Comune. Da allora non è cambiato nulla e i tremila metri quadrati di struttura e i quasi trentamila di parco e terreni sono rimasti abbandonati a se stessi, preda dell'incuria e di persone senza fissa dimora che vi hanno trovato rifugi di fortuna.