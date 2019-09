L'égalité ha rinnovato le sue cariche, Paolo Rissicini presidente

Sarzana - Val di Magra - Nei giorni scorsi l'associazione sarzanese L'égalité - che dal 2015 ha sede nel "Quarto Piano" bene confiscato di Via Landinelli – ha rinnovato il proprio gruppo di presidenza. Il nuovo organigramma vede come presidente Paolo Rissicini, Asja Macili in qualità di vice e Margherita Giannoni responsabile formazione.



“Ci siamo trovati numerosi e sorridenti al tavolo del Quarto Piano per riflettere sul cammino intrapreso – scrivono i ragazzi dell'associazione - su quello che ancora ci aspetta e soprattutto sul significato che intendiamo dare al nostro percorso, singolarmente e come associazione. Si è trattato certamente di un momento importante ma che ha avuto il sapore di un ritrovarsi in famiglia, tra volti vecchi e nuovi, tra progetti futuri e racconti di come siamo partiti. Un grande e sincero ringraziamento va quindi a Francesco (Baruzzo), Paolo e Giorgia (Giammoro) per il lavoro che hanno portato avanti nei passati tre anni e un in bocca al lupo a Paolo, che prende il ruolo di presidente, Asja e Margherita.

La foto – conclude - racchiude perfettamente l'idea che tutti, chi lascia una carica e chi la assume, abbiamo del modo in cui intendiamo procedere: abbracciati e soprattuto circondati dai nostri compagni che ci spronano a sorridere e a guardare l'obiettivo”.