L'aula studio trasloca nell'ex Tribunale, Ponzanelli: "Spazio ampio e adeguato"

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco Ponzanelli ha raccolto le istanze degli studenti sarzanesi che nei giorni scorsi avevano lamentato l'assenza di un'aula studio pomeridiana dopo la chiusura di quella adiacente alla Sala della Repubblica. Da domani e fino al 31 dicembre infatti sarà disponibile la sala riunioni dell'ex tribunale di piazza Ricchetti che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00 con i volontari civici che si occuperanno di vigilare sul rispetto delle norme anti covid.

Questo spostamento lascerà inalterato l'utilizzo mattutino dello spazio per servizi comunali, dell'istituto comprensivo o del Parentucelli-Arzelà e allo stesso tempo il miglioramento della fruibilità della Sala della Repubblica ritenuta non idonea come aula studio.

“La sala riunioni dell'ex Tribunale è ampia e caratterizzata da una luna parete finestrata – scrive il sindaco in una lettera agli studenti – consentirà la frequente areazione e sarà priva di barriere architettoniche e facilmente raggiungibile. La vostra necessità di avere a disposizione spazi sicuri per lo studio è per noi priorità indiscussa, a maggior ragione in questo tempo difficile che stiamo attraversando ed in cui avete dimostrato grande responsabilità e maturità”.

Nei giorni scorsi la chiusura dell'aula studio di via Falcinello era stata stigmatizzata anche dall'opposizione.