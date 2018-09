L'aula studio di via Falcinello resterà sempre aperta

Lo ha deciso la giunta Ponzanelli. Torri: "Non è mai stata nostra intenzione privare i ragazzi di uno spazio tanto importante".

Sarzana - Val di Magra - D'ora in poi l'aula studio del Centro Giovani di via Falcinello sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20, con orario continuato, e non solo alcuni giorni alla settimana come avvenuto fino ad oggi.



Lo ha stabilito l'Amministrazione Ponzanelli che nella delibera di Giunta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune scrive: “Considerato che tra le finalità del Comune di Sarzana rientra quella di realizzare le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione; valutato di ampliare gli orari di apertura dell'aula studio presso il Centro Giovani di via Falcinello, in modo che i giovani del territorio possano fruirne agevolmente anche durante la stagione invernale; dato atto che presso l'aula avrà sede anche il progetto di Servizio Civile Nazionale “Occasioni Educative in Val di Magra” che prenderà avvio presumibilmente nel mese di ottobre e che tale collocazione del progetto offrirà positive occasioni di interazione tra i volontari del servizio civile nazionale e i giovani del territorio, oltre a consentire l'attività di sorveglianza dell'aula da parte dei volontari, la Giunta comunale delibera che l'aula studio sia fruibile dal 19 settembre 2018 al 31 maggio 2019 tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00”.



Nei giorni scorsi un cartello apparso sulla porta d'ingresso aveva fatto pensare alla volontà dell'amministrazione di chiudere lo spazio dedicato agli studenti, ipotesi criticata dalla consigliera dell'opposizione Casini (Pd) che aveva anche presentato un'interpellanza.

“Non è mai stata intenzione di questa Amministrazione privare i giovani di uno spazio tanto importante per la loro formazione e crescita- spiega invece oggi l'assessore alle politiche giovanili Stefano Torri-. Le polemiche sorte in merito erano strumentali e prive di fondamento tant'è che ci siamo attivati per potenziare il servizio come dimostra la scelta di aprirlo per tutta la settimana e senza interruzioni orarie”. A occuparsi dell'apertura, della chiusura e della sorveglianza dello spazio senza costi a carico dell'Ente sarà la Pubblica Assistenza La Misericordia e Olmo che ha dato la propria disponibilità in merito.