L'atleta paralimpico Devicenzi sulla Francigena, fa tappa a Ponzano

Sarzana - Val di Magra - È partita lo scorso marzo la nuova avventura di Andrea Devicenzi coach e atleta paralimpico di ciclismo e triathlon che ha perso una gamba all'età di 17 anni in seguito a un incidente motociclistico. Dopo aver fatto nel 2018 il cammino di San Francesco, quest'anno il 46enne cremonese ha deciso di imbracciare le stampelle e mettersi sul tratto italiano della Via Francigena, dalla Val d'Aosta a Roma, in San Pietro, dove sarà accolto dal Papa. Quattro o cinque giorni di cammino, poi il rientro in treno dalla famiglia in Lombardia e dopo qualche settimana ancora zaino in spalla. Sempre con accompagnatori diversi, amici o semplicemente appassionati di sport e natur che seguono sui social network le avventure di Devincenzi, che naturalmente vanno al di là del semplice elemento sportivo. Stamani l'atleta e i suoi compagni di viaggio sono stati accolti dal sindaco di Santo Stefano Paola Sisti a Ponzano superiore, tappa intermedia della Aulla-Sarzana. Quattro piacevoli chiacchiere, spuntino all'Acli e poi ancora Francigena, verso Falcinello, sotto un sole cocente. Ad accompagnare Devicenzi c'erano Rita Cocchiarella, Giovanni Castelluzzo e Simone Pinzolo. Domani sarà la volta della Sarzana-Avenza, giovedì della Avenza-Pietrasanta e venerdì Devicenzi partirà dalla cittadina cara a Botero alla volta di Valpromaro, sempre in Lucchesia. Poi una pausa e appuntamento a settembre per attraversare la Toscana. L'esperienza sulla via dei pellegrini è anche solidarietà: ad essa è infatti associata una raccolta fondi a favore dell'associazione onlus 'Il sorriso di Mietta'.