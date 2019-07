L'associazione Vittoria ha festeggiato i primi cinque anni del centro antiviolenza

Sarzana - Val di Magra - L'associazione Vittoria, punto di riferimento in Val di Magra per le donne vittime di violenze, ha festeggiato ieri a Sarzana i primi cinque anni di attività del centro antiviolenza che in questo tempo ha offerto sostegno, aiuto e supporto a 326 donne e che, con i suoi sportelli ha aggiunto punti d'ascolto anche ad Ameglia e Castelnuovo Magra.

Una ricorrenza iniziata con il corteo che dalla Cittadella, dove si trova la panchina rossa simbolo della lotta al femminicidio, e proseguita in piazza De André con musica, danza e interventi, come quello di Giulia Chiatti assessore alle pari opportunità nel 2013. “E' stato un lavoro lungo – ha ricordato – fatto insieme all'Associazione Vittoria e a tutte le volontarie. Abbiamo invidiudato lo spazio, cercato i finanziamenti e poi nel 2014 abbiamo finalmente inaugurato il centro di ascolto “Mai più sola” (QUI). Oggi essere qui è una grande emozione”.

“Ringraziamo tutte le volontarie – ha ringraziato l'associazione – che ogni giorno donano un po' del loro tempo per supportare chi ha bisogno, e tutte le persone che hanno partecipato e contribuito alla riuscita di questa giornata”.