L'associazione "Calzolari pro Caprione" ha incontrato Monica Paganini

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina il presidente ed il segretario dell'associazione "Calzolari pro Caprione" hanno incontrato ad Arcola la sindaca Monica Paganini per la consegna della tessera onoraria. L'occasione è stata utile anche per un confronto sui temi del sostegno al patrimonio storico culturale del territorio e in particolar modo sull'intervento di studio e ricerca dei volontari dell'associazione sul Caprione. Paganini ha espresso particolare consenso e adesione all'iniziativa dichiarandosi disponibile al patrocinio della stessa, per sviluppare fin da subito una fattiva collaborazione. Oltre ad Attilio Bencaster e a Sergio Cabano, all'incontro ha preso parte anche il commissario del Parco di Montemarcello Magra Vara Tedeschi che fin da subito ha sostenuto l'associazione.