L'arcolana Dina Stefanelli diventa centenaria

Sarzana - Val di Magra - Con la sua prestigiosa età, entra a buon diritto nel novero delle nonne di Arcola. Dina Stefanelli spegne infatti cento candeline, domani 9 gennaio, nella festa di compleanno, attorniata dalla presenza e dall'affetto delle due figlie, oltre ad uno stuolo di nipoti e pronipoti e di tutti gli altri parenti e amici.



Originaria di Cinquecerri nel comune di Ligonchio di Reggio Emilia ha preso la ‘cittadinanza arcolana’ nel 1960 e da allora non si è più mossa ed ora risiede in via delle Ville. In gioventù si è dedicata al lavoro di governante che poi lo ha smesso per dedicarsi alla famiglia forte di un segreto di lunga vita: pazienza e tranquillità.



I suoi familiari più stretti la festeggeranno aggiungendo ai regali questa frase: “Tanti tanti auguri per i tuoi cento anni di saggezza, piccola e grande donna che sei stata mamma, suocera, nonna e bisnonna proprio esemplare”.