L'appello dalla Pubblica assistenza di Vezzano: "Servono le mascherine"

Sarzana - Val di Magra - La Pubblica Assistenza di Vezzano rinnova l’appello alle istituzioni, servono mascherine.

"È passata circa una settimana dal primo accorato appello alle istituzioni lanciato dal presidente dell’associazione di volontariato - si legge in una nota -. La situazione di emergenza nazionale che vede impegnati i volontari delle pubbliche assistenze e tutto il personale del comparto sanitario e ospedaliero non si placa, ed oggi come una settimana fa l’associazione lancia l’S.O.S. per le scorte di mascherine in esaurimento".

“Dalle istituzioni, protezione civile, regione, ed enti locali, che ringraziamo, sono arrivate 200 mascherine che hanno coperto il fabbisogno di appena quattro giorni - si legge in una nota dell’Economo Federico Guidi, che prosegue - è stata straordinaria la risposta della cittadinanza e delle aziende del territorio che ringraziamo, le quali ci hanno consegnato 300 mascherine, oltre a sanificanti, tute e prodotti per l’igiene dei mezzi di soccorso. La situazione è tutt’ora complessa, ad oggi le scorte di mascherine sono in esaurimento mentre i servizi dell’associazione proseguono con grande disponibilità, abnegazione e spirito altruistico dei nostri splendidi volontari; ci rivolgiamo pertanto nuovamente alle istituzioni affinché ci aiutino per continuare a svolgere i nostri servizi alla cittadinanza. Attualmente stiamo garantendo la copertura h24 dei servizi di emergenza, dialisi, trasporti sanitari ai quali si aggiunge la disponibilità di un’ambulanza specificatamente attrezzata definita contenitiva COVID-19, per l’ospedalizzazione di pazienti potenzialmente positivi; ciò in aggiunta al servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio attivato per gli anziani e più in generale per tutti coloro che sono impossibilitati a recarsi nei punti di acquisto dei generi di prima necessità.

Per garantire la copertura di questi servizi, giornalmente sono necessarie 50/60 mascherine per la protezione di volontari e pazienti, ad oggi riusciamo a prevedere ancora una settimana di operatività sperando che arrivino le tanto attese mascherine; in ballo c’è anche un ordine da mille pezzi effettuato nei giorni scorsi ad uno dei pochi fornitori disponibili, che attualmente si trova bloccato in dogana e non ci viene consegnato. Probabilmente le mascherine bloccate in dogana finiranno per essere sequestrate e consegnate alla protezione civile o ad un presidio ospedaliero in una zona gravemente colpita, - e di questo non ci possiamo lamentare - tale fornitura però sarebbe una vera boccata di ossigeno per consentirci di continuare ad erogare i servizi giornalieri senza il timore di doverli improvvisamente interrompere con quello che ne potrebbe tragicamente conseguire per la popolazione. Nel nostro appello alle istituzioni chiediamo venga sbloccato almeno in parte lo sdoganamento dell’ingente quantitativo di mascherine acquistate, di cui necessitiamo con urgenza. In questi giorni stiamo sostenendo uno sforzo immenso in termini economici, basti pensare che per l’approvvigionamento di mascherine, visiere, tute in tyvek, occhiali, guanti, calzari e disinfettanti per la protezione dei volontari e la sanificazione dei mezzi ci siamo esposti per circa dieci mila euro, spese che non saranno recuperate dai rimborsi che otteniamo per i servizi di emergenza e non svolti per conto ASL, dai quali si ricava circa la metà delle spese che sosteniamo. Per questo abbiamo lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding “gofundme” il cui link è pubblicato sulla pagina Facebook della nostra associazione @pavezzanoligure . Inoltre è possibile sostenerci inviandoci un contributo a mezzo bonifico bancario intestato a:

Associazione di Pubblica Assistenza Vezzano Ligure

IBAN IT17R0623049882000046748362

Banca Credit Agricole Ag.Vezzano Ligure

Causale: donazione per DPI

Sulle fiancate delle nostre ambulanze c’è impresso il riassunto della nostra missione: “corriamo per la vita”; questa volta abbiamo bisogno di una mano per continuare a farlo.



Grazie di cuore a nome della nostra e vostra, Pubblica Assistenza”