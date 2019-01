L'ambulante leghista: "Mercato Sarzana non va, colpa anche nuova amministrazione"

Così Andrea Lagomarsini, ex presidente di Fiva Confcommercio e vice direttore del Consorzio imprenditoria italiana.

Sarzana - Val di Magra - Appena dimessosi dalla presidenza di Fiva Confcommercio provinciale, il commerciante ambulante Andrea Lagomarsini, appassionato militante salviniano e vice direttore di quel Consorzio imprenditoria italiana presentato a Sarzana lo scorso novembre sotto l'egida della Lega, si toglie qualche pesante sassolino dalla scarpa. Guardando anche alla menzionata Sarzana. Per quanto riguarda il mercato del giovedì, Lagomarsini scrive che si essere “ancora titolare di un posteggio sito in Viale della Pace, ma presto sarò costretto a riportare la mia licenza in Comune e abbandonare il posto. Tutto questo anche a causa delle politiche delle precedenti amministrazioni e in parte dell'attuale che hanno rovinato un mercato annientandolo. Sarò costretto ad abbandonare il posto in quanto questa strada dal punto di vista commerciale ormai sono anni che non funziona più. Tanti miei colleghi hanno già fatto questo passo prima di me. Non avrei mai pensato di farlo anch'io. A Sarzana, mi dispiace dirlo si cerca solo di aiutare chi viene da fuori. Domenica prossima 20 gennaio infatti si svolgerà un altro mercatino di Forte dei Marmi, nonostante il parere negativo espresso a suo tempo dalle associazioni di categoria. Questo mercatino colpirà sicuramente dal punto di vista economico il tradizionale mercato del giovedì, che andrebbe difeso e tutelato. Ma ormai la moda è questa, non importa poi se banchi originali che partecipano al mercato del Forte si contano sulla punta delle dita. E ancora fanno lavorare i miei colleghi a cifre esorbitanti... ma l' importante è portare gente in centro, anche se gli ambulanti locali muoiono. Giorno dopo giorno, vedendo le cose come vanno, sono sempre piu' convinto delle mie decisioni di dimettermi da presidente”. Parole dure, quelle del vice direttore del Consorzio imprenditoria italiana, che attaccano anche l'amministrazione comunale sostenuta da una maggioranza di cui la Lega, partito riferimento di Lagomarsini, è parte integrante e sostanziosa. Appuntamento quindi al mercato del Forte del 20 e alle eventuali e probabili nuove polemiche che si porterà dietro.