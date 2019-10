L'Urp trasloca in piazza Vittorio Veneto

Sarzana - Val di Magra - È il primo passo verso la creazione dell'URP 3.0 che cambierà il dialogo tra cittadini e Comune: dal 3 ottobre l'Ufficio relazioni con il pubblico a oggi sito a piano terra di palazzo Roderio andrà a implementare il polo dei servizi comunali già presenti in piazza Vittorio Veneto. A fianco della polizia locale, nei locali del settore demografici e anagrafe, l'URP

continuerà a offrire ai cittadini la possibilità di accedere direttamente alle informazioni e ai servizi di primo livello della pubblica amministrazione, costituendo un unico polo a disposizione di ogni sarzanese. Non solo. Anche il servizio Informagiovani con la segreteria distaccata dell'Università degli Studi di Pisa frequentata da molti studenti provenienti da tutta la provincia continuerà a funzionare presso la nuova sede.



Un percorso verso il progressivo miglioramento dell'accesso all'attività istituzionale, una comunicazione al passo con i tempi e fruibile a target di pubblico differenti mediante l'utilizzo di tutti i canali a disposizione. "Sta prendendo corpo - spiega il sindaco Cristina Ponzanelli - la nuova organizzazione della macchina comunale che abbiamo pensato in funzione del servizio offerto al cittadino. Il nostro ambizioso obiettivo è quello di creare un Ufficio Relazioni con il

Pubblico nuovo ed efficiente, che sappia anche integrarsi a nuovi servizi digitali e inteso come sportello multifunzionale e duttile in grado di fornire risposte immediate ai cittadini".