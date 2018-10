L'Oasi Lipu in festa per i 25 anni di "Eurobirdwatch"

Ad Arcola una delle tappe italiane della manifestazione che punta a censire gli uccelli migratori europei. Famiglie, appassionati e curiosi: l'evento è adatto a tutti. Servono solo le scapre giuste e un binocolo.

Sarzana - Val di Magra - Due giornate dedicate al birdwatching, con quattro gare a premi e la raccolta dati per un grande censimento degli uccelli selvatici in Europa. Si svolgerà sabato 6 e domenica 7 ottobre la nuova edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato al birdwatching in Europa e organizzato da BirdLife Europa con il coordinamento di Natur&ëmwelt - BirdLife Lussemburgo. In Italia l’Eurobirdwatch sarà organizzato dalla Lipu-BirdLife Italia: le iniziative, aperte al pubblico, si terranno nelle 25 oasi e riserve gestite sul territorio nazionale e in altre aree naturalistiche scelte dai volontari delle sezioni della Lipu per la presenza di uccelli selvatici, come zone umide, fiumi, zone costiere o foreste.



Grazie all’ausilio dello staff e dei volontari della Lipu, i partecipanti potranno imparare a riconoscere gli uccelli, dagli aironi ai rapaci come il falco di palude e l’albanella reale, e poi pettirossi, fringuelli e luì piccoli: in tutto circa 200 specie, tra nidificanti, erranti o in migrazione. Tra le specie di rilievo e le rarità sarà possibile osservare il fenicottero, l’aquila di bonelli (in Sicilia), la spatola o la moretta tabaccata.

L’Eurobirdwatch offre inoltre ai partecipanti l’iscrizione a quattro gare, che saranno vinte da chi avvisterà la specie beccafico (Sylvia borin), avvisterà la specie “segreta” (che sarà rivelata solo a fine evento), conteggerà il maggior numero di specie avvistate e metterà insieme il gruppo di birdwatchers più numeroso. Ai vincitori saranno consegnati alcuni dei più prestigiosi volumi pubblicati di recente sugli uccelli selvatici.



Come ogni anno, anche il Big Day della Lipu raccoglierà, grazie al Ria (Rapid information action) preziose informazioni sulle specie osservate, che confluiranno in un grande data base a livello europeo per fornire un quadro, seppur privo di valore scientifico, degli avvistamenti in Europa, in un periodo clou per la migrazione autunnale degli uccelli selvatici.

Quella di quest’anno sarà un’edizione storica, essendo il 25esimo anniversario di questo evento, il cui esordio avvenne il 9 e 10 ottobre 1993 con il nome di World Birdwatch: nella sua prima edizione esso coinvolse 17 paesi e organizzò ben 1800 eventi. Da allora l’Eurobirdwatch si è svolto tutti gli anni, facendo registrare un totale di 40mila eventi, 1,2 milioni di partecipanti e oltre 70 milioni di uccelli avvistati.



Questi gli appuntamenti organizzati presso l'Oasi Lipu Arcola e i Bozi di Saudino



Sabato 6 ottobre

Ore 16:30 appuntamento presso il centro visite “Davide Barcellone” dell’Oasi Lipu Arcola (Area attrezzata del Parco Naturale di Montemarcello Magra Vara); percorreremo i sentieri dell’oasi facendo birdwatching in occasione del "Censimento europeo degli uccelli migratori". Evento adatto a famiglie ed appassionati, sono consigliate calzature comode, abbigliamento da escursione e un binocolo.



Domenica 7 ottobre

Ore 9:00 appuntamento a Sarzana presso il parcheggio area ex-Gerardo, (davanti all’agraria), da cui partiremo per un’escursione con birdwatching attorno ai laghetti dei Bozi di Saudino. Fine prevista attorno alle ore 12:00. Si consigliano calzature comode, abbigliamento da escursione e un binocolo.



L’evento è gratuito, sarà comunque possibile iscriversi alla Lipu con un'offerta esclusiva per i partecipanti, “Amico della Lipu”, della durata di sei mesi (10 euro adulti; 8 euro Junior/giovanili; 20 euro per la famiglia).



Per informazioni e prenotazioni

349.0956080 - oasi.arcola@lipu.it