L'Associazione Vittoria parteciperà a "La terra e le sue donne"

Sarzana - Val di Magra - Come ogni anno le volontarie dell'associazione Vittoria che gestiscono il centro antiviolenza della ValdiMagra Maipiùsola saranno presenti con un banchetto informativo alla evento "La terra e le sue donne" che si terrà sabato 12 e domenica 13 presso la Fortezza Firmafede a Sarzana.



Quest'anno sarà anche l'occasione per iniziare e sancire una sinergia tra Vittoria, "Donne in campo " e con le associazioni di donne del del territorio, volta alla realizzazione di progetti condivisi che hanno come obiettivo la sensibilizzazione sull'argomento, l'accrescimento di autostima, il reinserimento sociale o lavorativo di donne vittime di violenza domestica che si rivolgono al centro Maipiùsola.



"Presso il nostro banchetto informativo - spiegano - si potranno trovare trovare bellissime spille con una rosa fatta a mano all'uncinetto dalle donne di Fili di Luna, Associazione la Crociata, Knit Cafè Sarzana, o si potrà partecipare a una lotteria il cui premio sarà un cesto di prodotti tipici a km0 coltivati, raccolti o trasformati dalle donne del territorio. Il ricavato verrà utilizzato dall’associazione Vittoria per la copertura delle spese per la messa in protezione in emergenza di donne vittime di violenza. La lotta alla violenza di genere è una battaglia da affrontare assieme uomini e donne , ma al tempo stesso è importante che ci sia quella forma di forma di solidarietà e sorellanza di genere che permette di essere effettivamente efficaci".