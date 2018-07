L'Anpi e l'amministrazione ricordano i fatti del 21 Luglio

Sabato mattina celebrazioni in piazza Jurgens e in sala consiliare.

Sarzana - Val di Magra - Per il 97° anniversario dei "Fatti del XXI Luglio 1921", Amministrazione Comunale e ANPI Sarzana invitano la cittadinanza, assieme ad associazione “Volta la carta”, circolo “Alessandro Pertini”, gruppo “amici di padre Damarco” e ARCI Valdimagra, a una giornata di ricordo e approfondimento su tali avvenimenti, sabato 21 luglio.



Al mattino, partendo da Piazza Jurgens (stazione ferroviaria) alle 9:30, verrà deposta la prima corona di fiori nel luogo dove avvenne lo scontro a fuoco tra milizie fasciste e il drappello di militari capeggiati dal capitano Guido Jurgens; alle 10:00, percorso il viale della stazione e piazza Garibaldi, ricorderemo nella piazzetta della Cittadella la prima vittima locale della barbarie fascista, Luigi Gastardelli; da qui, coi mezzi raggiungeremo via Pecorina (ex macelli), per commemorare alle 10:15 Silvio Spadaccini, un'altra delle vittime innocenti di quei giorni; alle 10:30, presso il cimitero cittadino, la visita presso la lapide del caporale Paolo Diana, caduto in piazza della stazione a seguito del fuoco fascista.



Nel pomeriggio, alle 18:00, in Sala Consiliare presso il Comune di Sarzana, anche il Sindaco Cristina Ponzanelli sarà presente per la deposizione dei fiori sotto la targa che ricorda l'avvocato Pietro Arnaldo Terzi, Sindaco di Sarzana all'epoca dei fatti e, per il ruolo che assunse, perseguitato dal fascismo fino alla deportazione e alla morte nel castello di Hartheim, sottocampo di Mauthausen. Seguirà una riflessione sugli avvenimenti grazie ai contributi di Lorenzo Vincenzi e Alessandro Palumbo, che tratteranno dei fatti accaduti e della figura di Terzi.



La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.