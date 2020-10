Kreativlab gestirà le pagine social del Comune di Sarzana

undicimila euro per un anno

Sarzana - Val di Magra - Terminata la gestione di Cube Service il Comune di Sarzana ha provveduto – con affidamento diretto – ad assegnare il servizio delle sue pagine Facebook e Instagram alla società sarzanese “Laboratorio Creativo – Kreativlab”. Il dirigente Guerrera ha firmato giovedì la determina per l'affidamento della durata di un anno per un totale di 11.500 euro “al fine di continuare ad investire nell'attività promozionale della città attraverso i canali social”.

Nello specifico Kreativlab si occuperà anche di “moderazione di commenti ed engagement” delle pagine, della “condivisione dei contenuti pubblicati sul sito istituzionale dell'ente” ma anche della progettazione grafica dei contenuti social e della “realizzazione di almeno 24 servizi fotografici professionali all'anno su indicazione dell'ufficio stampa e relazioni esterne dell'ente”.

Attualmente la pagina del Comune “Città di Sarzana” su Facebook conta circa 4000 like mentre su Instagram supera di poco i 1.300 follower.