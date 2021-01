Italiani: "Investire su luci natalizie e proiezioni luminose è stata una scelta giusta"

Sarzana - Val di Magra - “Avere investito nelle luminarie e nelle proiezioni luminose in questi momenti bui e tristi per tutti, è stata una scelta giusta. Aver dato luce alla città ha rappresentato un segnale di speranza e fiducia nel futuro". Così l'assessore al commercio e al turismo di Sarzana Roberto Italiani che in mattinata ha presenziato a Genova alla premiazione del contest della Regione Liguria sulle migliori luminarie natalizie (QUI).



"Voglio ringraziare tutti i nostri sponsor - ha sottolineato - che ci hanno sostenuto in questo progetto che ha dato luce a un Natale altrimenti buio e Regione Liguria per avere organizzato questa bella manifestazione, oltre ad averci sostenuto direttamente. Questo contest ha premiato le più belle luci natalizie, tanto importanti per le città ed i cittadini soprattutto in questo particolare momento storico e Sarzana in Liguria ha ottenuto il terzo posto: certo è soltanto un gioco, ma conosciamo ormai la potenza dei social media anche per la promozione turistica e dei territori, e far conoscere Sarzana e le sue luci a migliaia di persone e ricevere tanti voti ed entusiasmo è certamente un risultato positivo. Ora - conclude - pensiamo al futuro, consapevoli che la bellezza di Sarzana possa competere con realtà ben più grandi ed essere conosciuta da un pubblico sempre più ampio.”