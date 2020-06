Isola ecologica anche senza appuntamento, ma sempre mascherati

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano Magra informa l’utenza che il Centro di raccolta rifiuti comunale in località Vedicella, fermo restando gli appuntamenti già programmati, a far data da venerdì 26 Giugno 2020 sarà aperto anche nelle giornate del lunedì e venerdì. Pertanto dal 26 Giugno (compreso) al 24 Luglio (compreso) il Centro raccolta seguirà il seguente calendario di apertura: martedì – giovedì e sabato dalle 8.00 alle 13.00 (per gli appuntamenti già programmati); lunedì dalle ore 13.00 alle 18.00 (accesso senza appuntamento); venerdì dalle 8.00 alle 13.00 (accesso senza appuntamento). Per il conferimento del rifiuto biodegradabile verde (sfalcio, potature) restano in vigore le regole ad oggi adottate, per tanto per ogni prenotazione sarà possibile conferire al Centro di raccolta un massimo di dieci sacchi. Il Comune raccomanda all’utenza che ha già programmato il conferimento del rifiuto per tramite del numero verde Acam di attenersi alla data fissata per la consegna, nonché di osservare scrupolosamente le procedure di gestione dettate dall’operatore Acam in fase di prenotazione e di rispettare puntualmente l’orario dell’appuntamento. Al Centro di raccolta si entra indossando la mascherina e i guanti, uno alla volta (o comunque rispettando le indicazoni degli operatori), un solo utente per nucleo famigliare, tenendo la distanza minima interpersonale di un metro.



Sempre in materia di rifiuti, il Comune informa che l’apertura pomeridiana dello sportello per la distribuzione del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti e mastelli) è stata ulteriormente prorogata. Il calendario delle aperture sino al 17 luglio 2020 sarà il seguente: martedì – giovedì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30; mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00. Salvo diversa disposizione, dal 18 luglio la distribuzione del materiale per la raccolta differenziata seguirà il seguente calendario: martedì – giovedì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’utente, sempre munito della cartella esattoriale Tari, potrà provvedere al ritiro del materiale presso lo sportello di distribuzione, provvisoriamente spostato in un prefabbricato in legno in Viale Pozzoli nella piazzetta all'altezza del supermercato. “Per ogni utenza, al primo ritiro del materiale, verrà consegnata la dotazione annuale (12 mesi) dei sacchetti verdi (rifiuto indifferenziato – frazione secca). Si rammenta che il gestore non provvederà più a ritirare sacchetti di colore diverso rispetto al rifiuto conferito. Si confida nel senso civico degli utenti perché si continui con la corretta differenziazione dei materiali e al conferimento come da calendario dei ritiri”, spiegano da Palazzo civico.



Il Comune santostefanese comunica infine che dal 29 giugno al 20 luglio il servizio di ritiro ingombranti a domicilio verrà raddoppiato portandolo, limitatamente al periodo menzionato, a due giornate settimanali. Per prenotare: contattare Acam Ambiente al numero 800487711, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 13.