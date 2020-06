Iren è intervenuta, riparata la perdita d'acqua in piazza Luni

Sarzana - Val di Magra - Con soddisfazione di negozianti e residenti della zona, i tecnici di Iren sono intervenuti ieri mattina in piazza Luni a Sarzana per riparare il guasto che nei giorni scorsi aveva portato ad un perdita d'acqua nel tratto verso via Marconi. L'intervento era già previsto a inizio settimana ma era stato rinviato a causa del maltempo.

Un ritardo che era stato però simpaticamente evidenziato dai commercianti della zona che avevano posizionato nella piccola pozza d'acqua alcune paperelle di gomma e altri oggetti per quella che anche il nostro lettore Maurizio Donati, autore della foto, ha ribattezzato ironicamente "spiaggia libera attrezzata".