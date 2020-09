Invecchiamento attivo, Sarzana pubblica il bando

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per l’organizzazione del progetto di invecchiamento attivo consistente nella realizzazione di corsi di attività fisica adattata (AFA) e memory training da parte di soggetti profit e no profit votati all’attività motoria e allo sport.



Nel rispetto delle linee dettate da Regione Liguria tese “a tutelare e valorizzare la persona anziana, offrendo occasioni e opportunità per promuovere un invecchiamento attivo e capace di valorizzare l'anziano come risorsa e protagonista del suo futuro, prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione e isolamento sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva, prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in

strutture residenziali e favorire, anche con il concorso delle imprese, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni” il Distretto ha quindi emanato un bando per individuare soggetti profit e no profit: palestre, istruttori laureati in scienze motorie o ex diplomati ISEF e/o fisioterapisti, associazioni sportive dilettantistiche (ASD), associazioni di volontariato, votati all'attività motoria e allo sport, interessati ad attivare corsi di Attività Fisica Adattata -AFA- e di Memory training over 65 nel territorio del Distretto Sociosanitario 19 Val di Magra.



Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 16 ottobre e dovranno essere presentate via PEC all’indirizzo istituzionale del Comune di Sarzana (protocollo.comune.sarzana@postecert.it), utilizzando il fac-simile scaricabile dal sito www.comunesarzana.gov.it (sezione distretto sociosanitario” . Per eventuali informazioni i prendere contatto con la Dott.ssa Serena Pavero del Distretto Sociale 19 “Val di Magra” al numero di telefono 0185-604321 indirizzo email: serena.paverodss19@comunesarzana.gov.it .