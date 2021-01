Intesa Comune-parrocchia per la messa in sicurezza del muro di contenimento a Santa Caterina

Sarzana - Val di Magra - Da anni il muro di contenimento della piazzetta della parrocchia di Santa Caterina preoccupa passanti, cittadini e anche gli automobilisti che transitano lungo la statale della Cisa. Da tempo si parla della necessità di intervenire per la sua messa in sicurezza.

Lo scorso 22 dicembre la Giunta, con deliberazione n. 328, ha approvato le linee di indirizzo e la convenzione con la parrocchia stessa per la sistemazione e la messa in sicurezza della struttura, dando mandato agli uffici comunali di procedere con la predisposizione degli atti necessari.



Con determinazione n.1127 del 31 dicembre, il servizio lavori pubblici del Comune ha infatti approvato il progetto redatto dallo Studio tecnico Arch. DE RANIERI – Ing. CURRARINO, relativo all’intervento “di messa in sicurezza del muro stradale in via Cisa prospiciente la chiesa parrocchiale di Santa Caterina”, per il quale il Comune ha stanziato 60mila euro facendo proprio il progetto presentato dal tecnico individuato dalla parrocchia che, dal canto suo e come da convenzione, si è fatta carico dei costi di progettazione e direzione lavori. Grazie all’intesa tra il Comune e la parrocchia è stato infatti possibile districare una complessa matassa che nel tempo aveva visto un palleggio di responsabilità e competenze, mentre le condizioni del muro di contenimento della piazzetta della parrocchia sono andate via via peggiorando. Soddisfatta il sindaco Ponzanelli per l’accordo raggiunto e lo sblocco di una situazione che da fin troppo tempo aspettava di essere risolta.